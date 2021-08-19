В Чечне заработали две коррекционные школы

С началом учебного года в Чечне начнут работу две новые специальные общеобразовательные школы для детей с различными нарушениями развития и ограниченными возможностями здоровья, сообщил министр образования и науки региона Идрис Байсултанов.

"Новые школы-интернаты открывают широкие перспективы обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Для ведения эффективного учебного процесса для них созданы все необходимые условия. Значительно увеличилось количество школьников с особыми образовательными потребностями, получающих качественное образование", - сказал он, уточнив, что две школы в общей сложности смогут принять около 400 детей с ОВЗ.

По словам министра, в интернатах будут реализовываться адаптированные программы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра и нарушениями речи, передает ТАСС.