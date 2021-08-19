Лидеры талибов начали переговоры о судьбе служащих ВС Афганистана
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) приступило к переговорам о будущем служащих ВС Афганистана.
По словам представителя талибов, лидеры движения начали обсуждать судьбу сотрудников сил безопасности Афганистана, передает агентство Reuters.
Кроме того, он поведал, что командиры и старшие члены "Талибан" начали регистрацию оружия и техники, оставленного военными США и НАТО после ухода из Афганистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Вестник Кавказа
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