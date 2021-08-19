Остались без присмотра: двое детей в Уральске выпали из окна пятого этажа

В Уральске двое маленьких детей упали с высоты пятого этажа и остались живы, сообщает местное издание "Мой город".

Вечером в четверг дети шести и трех лет остались без присмотра взрослых, в результате в 17.11 они выпали из окна в доме по улице Жунисова, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области.

Оба ребенка остались живы, они госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительные диагнозы гласят, что у детей выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытая травма живота.