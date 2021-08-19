Из Афганистана вывезли еще двух граждан Грузии

Двух граждан Грузии, работавших в британской компании в Афганистане, эвакуировали в Германию.

По словам одного из подданных, их перевезли с базы НАТО в Ташкент, а затем в Германию.



"В Германии мы чувствуем себя в безопасности. Наш отъезд из Германии будет осуществлен по билетам, забронированным нашей компанией", - рассказал Заур Джакелидзе.

Он отметил, что вечером 20 августа они вылетят из Германии в Варшаву, а затем оттуда в Тбилисский международный аэропорт.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в Афганистане находятся 22 гражданина Грузии. В ночь с 17 на 18 августа венгерским бортом из Кабула вернулись 6 грузинских подданных.