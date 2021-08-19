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В Турции вводятся новые ограничения из-за коронавируса

В Турции вводятся новые ограничения из-за коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина республики в четверг сообщил о введении новых ограничений в рамках борьбы с распространением COVID-19.

ПЦР-тесты в Турции становятся обязательными для пассажиров самолетов и междугородних автобусов. Также запрещается посещение театров, концертов, кинотеатров и других массовых мероприятий без отрицательных ПЦР-тестов.

Кроме того, в Турции регулярно будут обязаны сдавать ПЦР непривитые студенты, педагоги и другие сотрудники университетов.

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Вестник Кавказа

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