Россия дает зеленый свет белорусским яблокам

Россельхознадзор снимает с 20 августа ограничения на ввоз яблок из Брестской области и с предприятий ООО "Райский сад" (Гродненская область), КФХ "Исида" (Минская область), сообщается на сайте ведомства.

Ввоз свежих яблок разрешен этим производителям "по результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь (Инспекция), проведенных 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны".

Таким образом, с 20 августа поставки в Россию яблок будут возможны со всей территории Беларуси.