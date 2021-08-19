Коктебель: место, где искусство обретает силу

Коктебель – тихое, укромное место у подножия горно-вулканического массива Кара-Даг – с конца XIX века считается пристанищем для творческих, нестандартных, ищущих вдохновение людей. Имперская газета ”Московские ведомости”, основанная Елизаветой Петровной, опубликовала объявление о продаже земельных участков на берегу Черного моря по низкой цене. К 1910 году Коктебель начал обретать облик модного литературно-художественного курорта.

Здесь уже успели построить свои дачи и дома известные современникам личности, например, П.П. фон Теш, уездный врач, Е.О. Кириенко-Волошина, мать писателя Максимилиана Волошина, позже – ее подруга писательница Н.И. Манасеина, М.А. Дейша-Сионицкая, оперная и камерная певица, Г.С. Петров – общественный деятель, проповедник и публицист. Некоторые из ”первооткрывателей” жили в Коктебеле постоянно, а не просто приезжали на отдых в теплое время года – настолько сильно им полюбился Коктебель с его восхитительными умиротворяющими пейзажами и чистым, целебным воздухом.

Когда проложили транспортное сообщение с Феодосией, поселок стал еще более популярным местом. Сюда начинают стекаться представители среднего класса, творчества и интеллигенции. Спрос рождает предложение: местные обустраивают меблированные комнаты и квартиры для сдачи их в аренду, открывают частные гостиницы и столовые.

Считается, что именно основоположники, творческая интеллигенция – Волошины, Сионицкая, Манасеина и Соловьева – задали тенденцию развития Коктебеля как пристанища культурных представителей.

Максимилиан Александрович Волошин – писатель, поэт, художник и критик, в 1893 году переехавший в Крым и окончивший феодосийскую гимназию, высоко ценил возможность жить в Коктебеле. Его знакомство с Коктебелем началось в 1907 году, когда мать писателя купила там участок. Живя на берегу моря, он написал множество акварельных работ. Эти акварели Волошин подписывает так: ”Твой влажный свет и матовые тени дают камням оттенок бирюзы” (высказывание о Луне); ”Тонко вырезаны дали, смыты светом облака”; ”В шафранных сумерках лиловые холмы”. Волошина можно смело отнести к Киммерийской школе живописи, течению, которое представляли творцы из Феодосии и Коктебеля.

Многие деятели искусства (особенно писатели) Серебряного века побывали в Коктебеле. Так, например, Николай Гумилев впервые оказался в поселке весной 1909 года. Тогда же он и посетил дом Волошина. В то время в Коктебеле проживали такие знаменитые писатели, как Алексей Толстой, Андрей Белый, Елизавета Дмитриева и многие другие.

Марина Цветаева вспоминает о Коктебеле, где она провела с семьей не одно лето на даче Волошина, так: ”Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния”. Поселок на берегу моря был ей дорог еще и потому, что там она познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном.

В 1924 году Максимилиан Волошин превратил свой дом в бесплатный Дом творчества (раньше так назывались пансионаты для писателей).

Андрей Белый – писатель-мистик, литературовед, поэт, математик – пишет: ”Дом Волошина в Коктебеле был одним из культурнейших центров не только России, но и Европы”.

Всеволод Александрович Рождественский, приезжавший в Коктебель с 1927 года в гости к Максимилиану Волошину, писал ему в письмах: ”Вспоминаю наши прогулки, беседы о стихах, неповторимые тревоги и волнения бессонных ночей, всеуспокаивающее море и Карадаг - удивительный, неповторимый. Отныне для меня Коктебель - особое место на земле”, а также ”Часто возвращаюсь мысленно к белому дому в ограде тамариска, к пенной линии залива, к синему профилю Карадага - ко всей твоей земле, ставшей для меня отныне милой Итакой".

Когда Валерий Брюсов – русский писатель, литературовед, критик – находился в Доме, он отмечал, что со сколькими бы людьми он ни общался в Москве, сколько бы людей ни приходило к нему в гости по праздникам, нигде, кроме Дома Волошина подле него нет настолько интересных, близких по духу собеседников.

Коктебель по-прежнему притягивает огромное количество творческих людей: художников, писателей, музыкантов и мистиков. Оказавшись в Коктебеле, обязательно посетите Дом-музей Максимилиана Волошина ("Дом поэта”), чтобы на мгновение погрузиться в романтичную, загадочную и даже страстную атмосферу Серебряного века.