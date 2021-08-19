Эрдоган: Турция готова вступить в переговоры с талибами

Турция в случае необходимости проведет переговоры с правительством, которое сформируют в Афганистане талибы ("Талибан", запрещено в РФ), заявил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Поскольку наша главная цель - обеспечение стабильности и безопасности в этой стране (Афганистане), мы в случае необходимости обсудим нашу общую повестку с тем правительством, которое сформирует "Талибан", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Также он подчеркнул, что Турция не будет играть для Европы роль "хаба" для беженцев, у страны нет на это ни долга, ни ответственности, ни обязательств.