ООН призвала мировые страны объединиться для диалога с талибами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международному сообществу необходимо объединить усилия для диалога с радикальным с движением "Талибан" (запрещено в России).

Я считаю, что мировое сообщество должен быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами", - цитирует его РИА Новости.

Генсек ООН также отметил, что лично не вступал в диалог с руководством талибов, однако представители организации в Афганистане делают это на постоянной основе.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.