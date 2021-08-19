США пока не собираются изменять сроки вывода военных из Афганистана

США пока еще не приняли решение об изменении сроков вывода своих войск из Афганистана. Об этом заявил сегодня на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Решения изменить сроки не было", - сказал он.

По словам Кирби, в настоящее время эвакуация проводится с расчетом на ее завершение к 31 августа. "Если будет решение изменить их, тогда, конечно же, потребуются дополнительные переговоры с "Талибаном" (запрещено в России)", - цитирует его ТАСС.

При этом представитель оборонного ведомства подчеркнул, что такие переговоры до сих пор не велись.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.