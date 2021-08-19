Путин и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане и вокруг СВПД

В четверг, 19 августа, состоялся телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны обстоятельно обсудили обстановку в Афганистане после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Главы государств отметили важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач, а также выразили готовность совместно содействовать установлению мира и стабильности в Афганистане, в том числе в рамках СБ ООН и G20.

Помимо этого, Путин и Макрон затронули ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.