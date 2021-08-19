Сотрудницы ломбарда в Павлодаре красиво жили за чужой счет

Две сотрудницы ломбарда в Павлодаре задержаны в связи с недостачей в 6,5 млн тенге, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Недостача была обнаружена при проведении ревизии сотрудники головного офиса из Алматы.

"Полицией установлено, что старший товаровед-оценщик и товаровед-оценщик завышали вес на заложенные золотые изделия постоянных клиентов, из-за чего и произошла недостача денежных средств. Деньги сотрудницы тратили на свои нужды", - пояснили правоохранители.

Начато досудебное расследование. Подозреваемым грозит до четырех лет тюрьмы.