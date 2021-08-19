Сель заблокировал дорогу под Абинском

Вечером в четверг на Кубани снова пошел сильный дождь, он привел к сходу с горы селя, который перекрыл дорогу Абинск - Шапсугская.

"Селевые потоки с гор привели к чрезвычайной ситуации на юго-западе Абинска. Перекрыто движение по дороге в сторону станицы Шапсугской", – сообщил глава района Вячеслав Иванов в Instagram.

Расчисткой дороги занимаются спасатели и дорожные работники. Житлей региона просят воздержаться от поездок в сторону станицы Шапсугской и посещения лесных массивов.

В Абинском районе из-за непогоды объявлен режим повышенной готовности.