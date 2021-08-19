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По Иссык-Кулю будут ходить электрические пассажирские суда из Петербурга

По Иссык-Кулю будут ходить электрические пассажирские суда из Петербурга

В конце 2022 года в Киргизии туристические маршруты начнут совершать электрические пассажирские суда производства петербургской компании "Эмпериум".

"Четыре полностью электрических судна, эксплуатация которых не оставляет углеродного следа, будут обслуживать уникальные круглогодичные туристические маршруты между достопримечательностями озера, горами Тянь-Шаня и Памира. Иссык-Куль станет первым озером в мире, где начнет функционировать современный электрический флот", - сообщили в компании, пишет РИА Новости.

Для Киргизии компания произведет электрические суда типа "Экокрузер". Проект получил поддержку правительства двух стран, президента республики и Государственного комитета по экологии и климату Киргизии, а также госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

"Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру и десятки рабочих мест, повысит качество туристических услуг и будет способствовать устойчивому экологическому развитию региона", - уверен производитель.

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Вестник Кавказа

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