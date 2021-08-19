Военные США вывезли из аэропорта Кабула около 7 тыс человек

США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс человек. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

"С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около 7 тыс человек", - сказал он.

При этом Тейлор отметил, что за минувшие 24 часа из аэропорты вылетели 12 рейсов с 2 тыс человек на борту.

Помимо этого, он поведал, что с конца июля 2021 года из Афганистана эвакуировали около 12 тыс человек.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.