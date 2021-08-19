В Алматы заведующий поликлиникой торговал паспортами вакцинации

Антикоррупционная служба Алматы задержала заведующего поликлиникой, который подделывал и продавал паспорта вакцинации.

Также правоохранители задержали подчиненных и посредников заведующего. Эти лица подозреваются в том, что изготовили и реализовали более 100 фиктивных паспортов вакцинации за денежное вознаграждение.

Дело направлено в суд, где будет определена форма наказания за фальсификацию паспортов о вакцинации от коронавируса.