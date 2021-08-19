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Второй за сутки ливень потопил Краснодар

Второй за сутки ливень потопил Краснодар

В Краснодаре во второй половине дня четверге случился сильный ливень, ливневая канализация не справляется с потоком воды, улицы затоплены.

Ранее синоптики предупреждали, что ночной ливень может повториться 19 августа в кубанской столице. Под водой оказались улицы Черкасская, Шевченко, 2-й Пятилетки, улица Переходная, Восточно-Кругликовская в районе парка «Краснодар».

По прогнозам специалистов, непогода на Кубани ожидается также 20 и 21 августа.

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Вестник Кавказа

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