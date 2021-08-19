Цви Зильбер: Мы увидели Карабах, который отстраивается почти с нуля

Недавно группа израильских журналистов посетила Карабах и соседние с ним регионы. Они стали свидетелями разминирования территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Журналисты посетили Гянджу и Агдам. Здесь они застали строителей, которые восстанавливают разрушенные населенные пункты. Для них было удивительным, что разрушение в Агдамском районе произошли уже после вооруженного противостояния в Карабахе, эти населенные пункты разграбили, предварительно выдавив оружием местное население.

На вопросы «Вестника Кавказа» отвечает главный редактор израильского «Лучшего радио» Цви Зильбер. По его словам, процесс восстановления бывших оккупированных земель идёт хорошими темпами.