В ЕС сообщили, что не ведут переговоров с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации

ЕС и Россия не ведут переговоров о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, уточнил в четверг пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано.

"Через представительства ЕС многим странам была предоставлена общая техническая информация о сертификате. Среди этих стран есть и Россия. Переговоры не ведутся", - заявил он "Фонтанке".

В июле ЕС предоставил РФ информацию о европейских сертификатах о вакцинации. Правила Евросоюза предусматривают возможность признания "эквивалентных COVID-сертификатов" из других стран, пояснил Стано. Это означает, что сертификаты должны иметь "такой же уровень надежности и совместимости".

Представитель ЕС в России добавил, что в специальном "чек-листе" прописаны "требования для возможного признания систем сертификатов третьих стран", среди них QR-код, уникальное наименование, формат документа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал о "контактах" с ЕС по поводу признания сертификатов. По его словам, инициатива в этом вопросе исходила со стороны европейцев. При этом Лавров признал, что некоторые технические и правовые вопросы еще нужно урегулировать.