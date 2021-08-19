Руслан Хасбулатов в окаянные дни 1991-го: сила – это парламент, а не оружие

Одна из ключевых линий противостояния в августе 1991 года проходила между парламентаризмом и авторитаризмом. ГКЧП олицетворял собой нелепый для конца XX века авторитаризм, когда группа руководителей высшего звена выбрала силовой вариант для подавления реформ. Парламент России и руководство республики были вынуждены действовать против авторитаризма открыто, опираясь на общество.

Такой характер власти тогда сложился в России, поскольку вышла эта власть из парламента – Верховного Совета РСФСР. До избрания президентом в июне 1991 года Борис Ельцин чуть более года возглавлял Верховный Совет. В дни августовского кризиса во главе российского парламента уже стоял Руслан Хасбулатов – профессор-экономист, уроженец Грозного.

"В ГКЧП меня больше всего возмутил заговорщицкий характер действий. Вдруг появились эти высокие должностные лица, которые начали издавать постановления, водить запреты в обход Конституции, наводнили Москву войсками. При том, что существовал Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР, непонятно где был его председатель. Подобные конфликты можно разрешить только политическими методами, а не силовыми", - сказал Руслан Хасбулатов журналистам уже спустя годы.

Хасбулатов и другие руководители России утром 19 августа составили первый официальный документ российского руководства, осудивший ГКЧП – обращение "К гражданам России". В нем ГКЧП был объявлен вне закона. Как рассказывал Руслан Хасбулатов, текст обращения он писал ручкой на обычных бумажных листках. По его настоянию, в обращение попало требование о необходимости предоставить возможность президенту Горбачёву выступить перед народом. Другие соратники Ельцина, зная о сложных отношениях между двумя президентами, пытались отговорить спикера от этого пункта. Мало кто из них задумывался о том, что руководство России, поддерживая в те дни Горбачёва, демонстрировало свою приверженность строгому соблюдению закона - в отличие от нелегитимных действий ГКЧП. К тому же, поддерживая президента СССР, руководство России посылало сигнал всеми миру, насколько сложилось опасное положение в стране – противостояние между Горбачёвым и Ельциным на фоне ГКЧП выглядело уже не столь существенным.

Обращение "К гражданам России" отрезвило руководителей остальных союзных республик, помогло определиться с позицией десяткам миллионов россиян. В итоге ГКЧП проиграл двум силам, которые показали преданность закону и здравому смыслу: российскому народу и руководству этой ключевой союзной республики.

Конечно, не все руководители России действовали в те дни смело и решительно. Некоторые покинули Белый дом – штаб-квартиру российского руководства, опасаясь за свою жизнь. В ночь с 20 на 21 августа появилась информация о готовящемся штурме здания. Как неоднократно рассказывал Руслан Хасбулатов, президент Ельцин предложил ему сесть в свой автомобиль, чтобы уехать на территорию американского посольства. "Вы у нас президент единственный, поезжайте, а у меня в зале 250 депутатов, как я могу их бросить", - ответил Хасбулатов, после чего развернулся и пошел в свой кабинет. Вернулся к себе и Ельцин.

Сила парламента – это не оружие, а политическая работа, переговоры, поиск компромиссов. Эту мысль Руслан Хасбулатов часто повторял во время другого властного кризиса – осенью 1993 года. Сегодня многие россияне даже путают эти события, в которых Хасбулатов занимал одну позицию – власть народа осуществляет парламент, который делегирует полномочия президенту и правительству, следовательно, имеет полномочия критиковать их за ошибки, тем более фундаментальные.

В августе 1991-го эта позиция победила, в октябре 1993-го уступила силе. Но праздновать победу в октябре 1993-го ошибочно. Как заметил другой кавказский мудрец, известный всему миру как блистательный актер, Армен Джигарханян в беседе с "Вестником Кавказа": "Победа – это не когда завоевал с оружием, это когда уговорил, убедил, договорился". Из этой формулы следует, что в августе 1991-го была достигнута убедительная победа над авторитарными советскими руководителями, в октябре 1993-го победы не случилось, проиграли все.

После ухода из политики Руслан Хасбулатов вернулся на преподавательскую работу завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Написал около 20 книг и учебников. Политических взглядов не изменил, оставаясь приверженцем демократии и парламентаризма. Экономическую политику в нынешней России не приемлет. "Либеральная тирания Ельцина" - так называется одна из его недавних книг, в которой он дал исчерпывающий анализ реформаторских просчетов. По всей видимости, прямота суждений и стала для его оппонентов главной причиной для того, чтобы больше не допустить его возвращения во власть. "Я так воспитан, как это и положено в кавказской семье - быть преданным своему делу, не ронять чести", - подчеркнул он как-то в разговоре со мной.

В постсоветской России Руслан Хасбулатов стал единственным представителем Кавказа, который занял столь высокий пост в государстве. Позже кавказцев в федеральной власти уже не жаловали. Люди с кавказским воспитанием, получается, ей не требуется.