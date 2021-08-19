Иномарка врезалась в кирпичный забор в Кизлярском районе, двое погибли

Две жизни унесло ДТП в Кизлярском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне примерно в 21:30 на автодороге "Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка" 22-летний житель села им. Карла Маркса, будучи за рулем Skoda Octavia, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в кирпичный забор жилого дома.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, 30 и 21-летние жители села им. Карла Маркса, скончались в местной больнице. Сам виновник ДТП и два его пассажира 20 и 25-ти лет, также жители этого села, с различными телесными повреждениями помещены в медучреждение г. Кизляра", - уточнили в полиции.

По факту аварии оформлен материал для вынесения процессуального решения. Устанавливаются обстоятельства трагедии.