Ковидный стационар работал без лицензии в Шымкенте

Инфекционный стационар для коронавирусных пациентов в Шымкенте был открыт и принимал больных без лицензии, об этом пишут казахские СМИ.

Учреждение действовало в здании общежития колледжа, передает "Хабар 24". Местные жители удивлялись тому факту, что здание никак не огорожено, окна палат открывались прямо на тротуар, и через них родные передавали пациентам продукты и разговаривали с ними.

Оказалось, что у стационара не было разрешения на работу от санитарных врачей, соответственно, он не проходил проверку на соответствие сантребованиям.

Глава управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов заявил, что этот стационар был открыт в экстренном порядке, когда мест в других больницах не оставалось, и трата времени на получение лицензии могла стоить жизни пациентам.

Сейчас учреждение уже закрыто, лечившихся в нем перевели в другие больницы.