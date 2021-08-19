В Нальчике бабушка с внуком сорвались с канатной дороги, возбуждено уголовное дело

В Нальчике возбуждено уголовное дело в связи с падением с канатной дороги двух пассажиров - бабушки с внуком.

Как сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии, инцидент произошел 5 августа. Женщина 1955 года рождения купила себе и внуку 2010 года рождения билеты для экскурсии на пассажирской подвесной канатно-кресельной дороге на горе Малая Кизиловка. Машинист-оператор потребовал, чтобы ребенок сидел на коленях у бабушки.

"Женщина усадила ребенка себе на колени, но не смогла пристегнуться страховочной цепью из-за того, что ее длина не была рассчитана на двух человек", - говорится в сообщении.

Машиниста эта ситуация не смутила. "Во время движения канатной дороги несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции", - уточнили в СК.

В результате бабушка и внук получили различные травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя", максимальное наказание - лишение свободы на два года.