Назначение Мирзояна основано не на профессиональной компетентности, а на личной лояльности

После почти трех месяцев неопределенности у Армении появился новый министр иностранных дел - бывший спикер парламента Арарат Мирзоян, не имеющий дипломатического опыта, но поддерживающий тесные связи с премьер-министром Николом Пашиняном. Эта должность оставалась вакантной с мая, когда все руководство министерства подало в отставку, разочаровавшись внешнеполитическим курсом страны. Теперь пустоту заполнит лояльный Пашиняну политик, пишет Ани Меджлумян для Eurasianet.

С тех пор, как Ара Айвазян внезапно ушел в отставку, кресло главы МИД пустовало. На фоне сообщений о том, что Пашинян контролировал внешнюю политику на микроуровне и принимал важные решения, не консультируясь с министерством, за Айвазяном также ушли его заместители.

В середине июля Айвазян был временно заменен экс-главой Совета национальной безопасности Арменом Григоряном. Но назначение Григоряна было бы спорным щагом, поскольку он был откровенно прозападной фигурой, много лет работал в НПО, включая Counterpart International и Transparency International, и неоднократно критиковал Россию, главного стратегического союзника Армении. "Многие считали его опасно прозападным и вызывающим озабоченность России, - считает директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян. - По сравнению с другими Мирзоян кажется более приемлемым и компромиссным кандидатом, не такой спорной как Григорян". Сейчас Григорян вернулся на свою старую должность в Совете национальной безопасности.

41-летний Мирзоян, который занимал пост спикера парламента с 2018 года до досрочных выборов в июне этого года, не является кадровым дипломатом и не обладает опытом работы в этой сфере. Сразу после подписания 9 ноября соглашения о прекращении огня после войны с Азербайджаном разъяренная толпа напала на Мирзояна у здания парламента. Он был сильно избит, понадобилась госпитализация.

Летом стало ясно, что Мирзояна готовят к какой-то руководящей должности, учитывая, что он не был кандидатом на пост спикера в новом парламенте. "Этим назначением премьер-министр показал, что ему необходим лояльный министр иностранных дел, который бы занимался внешнеполитической деятельностью, но не определял ее", - отмечает Гирагосян.

Гирагосян счел назначение Мирзояна третьим в серии крупных кадровых внешнеполитических сюрпризов Армении после отставки Айвазяна и назначения Григоряна. "Можно только надеяться, что это был последний из таких сюрпризов, и теперь можно ждать новой серии назначений, основанных больше на профессиональной компетентности, а не на политической или личной лояльности, - сказал он. - Таким образом, единственный реальный вывод состоит в том, что Армении необходимо сформулировать новую послевоенную дипломатическую стратегию, причем в срочном порядке, поскольку такая роскошь как время заканчивается быстро".