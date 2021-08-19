Пентагон: сроки вывода американского контингента из Афганистана не изменились

Вашингтон не принимал решения относительно возможного изменения сроков вывода своего военного контингента из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Решения изменить сроки не было", - цитирует его ТАСС.

Кирби пояснил, что пока США намерены завершить эвакуацию к 31 августа.

Представитель Пентагона пояснил, что для изменения сроков вывода военных понадобятся дополнительные переговоры с запрещенным в России движением "Талибан".

Напомним, ранее президент Джо Байден заявил, что военные останутся в Афганистане до тех пор, пока из страны не эвакуируют всех американцев, и если понадобится, они задержатся и после 31 августа