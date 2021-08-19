В Ставропольском крае в ДТП погибли трое

В Ставропольском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли три человека, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, сегодня около 13 часов на 325-м километре федеральной автодороги "Кочубей – Зеленокумск - Минеральные Воды" водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, груженым металлолом", - рассказали в ведомстве.

В результате погибли водитель и пассажирки легкового автомобиля, все они проживали в станице Александрийская.

По данным правоохранителей, погибший 61-летний водитель за последние два года 35 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.