Казгидромет сообщил о погоде в пятницу

В пятницу на большей части территории Казахстана будет сухо и ветрено, сообщают синоптики.

Гроза, возможно с градом, пройдет в горных и предгорных районах Жамбылской, Алматинской областей.

Пыльная буря, ветер до 2025 м/с прогнозируется в Туркестанской области, на юге и юго-востоке Кызылординской, на северо-востоке Мангистауской областей.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области в пятницу ожидается гроза, сила ветра в дневные часы может достигать 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ветер в порывах 15-20 ме/с.

В Северо-Казахстанской области в пятницу прогнозируется туман.

В Алматы будет без осадков, днем плюс 28-30 градусов. В Нур-Султане облачно, около 27-29 градусов тепла. В Шымкенте солнечно и жарко - плюс 35-37.