Банкноты частично заменят в Узбекистане

Часть банкнот заменят на новые в Узбекистане, соответствующий вопрос осуждался сегодня на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) РУз.

Такое сообщение опубликовано на сайте законодательного органа.

"Рассмотрен вопрос о вводе Центральным банком Республики Узбекистан банкнот 5 000 (пяти тысяч сумов) и 10 000 (десяти тысяч сумов) новых образцов”, - сказано в нем.

Кроме того, законодатели приняли решение о созыве очередного, восемнадцатого пленарного заседания Сената 26 августа 2021 года в формате видеоконференцсвязи.

Кенгаш Сената - постоянно действующий коллегиальный орган, в его состав входят председатель Сената, его заместители и председатели комитетов.