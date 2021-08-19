Коронавирус на Кубани все чаще поражает детей

В Краснодарском крае "помолодел" средний пациент с коронавирусом, об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба под руководством губернатора Вениамина Кондратьева.

"Сегодня в крае развернуто уже 28 ковидных госпиталей. Это тревожные цифры. Если мы хотим избежать новых ограничений и вернуться к нормальной жизни, то другого способа, кроме вакцинации, нет", – отметил Кондратьев.

Глава минздрава края Евгений Филиппов добавил, что коронавирус "помолодел".

"Все чаще тяжелое течение болезни приходится наблюдать у молодых людей. В больницы даже поступают малыши до года. Только вакцинация взрослого населения поможет уберечь наших детей от коронавируса", – заявил министр.

За минувшие сутки на Кубани выявили 252 случая коронавируса, в том числе у 17 детей.