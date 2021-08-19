Лавров и Сийярто обсудят послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Вопросы послевоенного урегулирования на Южном Кавказе войдут в повестку переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто в Будапеште. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, 24 августа российский министр совершит рабочий визит в Будапешт по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Захарова сообщила, что дипломаты рассмотрят актуальные вопросы российско-венгерских отношений, сделав акцент на реализации договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ с премьер-министром Венгрии.

Кроме того, указала она, министры рассмотрят международную проблематику, включая вопросы борьбы с пандемией, отношения России с Евросоюзом и НАТО, ситуацию на Украине и послевоенное урегулирование отношений Азербайджана и Армении.