Ненастье не пускает самолеты в Симферополь

Девять авиарейсов пока не могут прибыть в Симферополь из-за сложных погодных условий, рассказали в пресс-службе аэропорта крымской столицы.

"В аэропорту Симферополя из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов", - цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, командиры экипажей двух воздушных судов решили уйти на посадку на запасной аэродром в Анапе.

Напомним, в Симферополе сегодня днем пошел ливень, местами выпал град, некоторые улицы оказались подтоплены.