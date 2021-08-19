Стоимость проживания в Москве стала такой же, как в Будапеште

В рейтинге Cost of Living за август Москва поднялась на несколько пунктов - жизнь в столице стала дороже.

В мировом рейтинге Москва заняла 151-е место из 204-х (плюс два пункта), в европейском - 63-е место из 68-ми(плюс три пункта). "Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград", - сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Дороже всего жить на Каймановых Островах и в Швейцарии (Женева и Цюрих), дешевле всего - в индийских городах Пуна и Хайдарабад, в Европе - в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге.