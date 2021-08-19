В МИД подчеркнули, что приход "Талибана" к власти в Афганистане - реальность

Миру нужно учитывать тот факт, что в Афганистане к власти пришли талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Приход талибов к власти в Кабуле - это реальность, которую, безусловно, мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном", - подчеркнула Захарова.

По ее мнению, ответственность за произошедшее в стране несет Ашраф Гани, президент Афганистана, бежавший в ОАЭ. "На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечивать успех межафганского мирного процесса и содействовать плавному формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны, однако этот шанс был упущен", - отметила представитель МИД.

В настоящее время талибы наводят в стране порядок и нацелены на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами.

Захарова сообщила, что "Талибан" дал России гарантии безопасности, чартерные рейсы вывезут желающих покинуть Афганистан россиян, однако "речь об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет".

"В настоящее время идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов. Собственно, мы это делали и ранее в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию. Поскольку сейчас такой возможности нет, планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан", - добавила она.

Также Россия готова вывезти из Афганистана местных граждан в любую другую страну. "В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", - пояснила Захарова.