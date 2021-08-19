Сына, зарезавшего мать, задержали в Дагестане

Молодой житель Хасавюрта задержан по подозрению в убийстве своей матери, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Преступление было совершено накануне, примерно в 13:20. Находясь у себя дома, 24-летний мужчина во время возникшего скандала нанес несколько ножевых ранений своей 49-летней матери. От них женщина умерла в центральной городской больнице Хасавюрта.

Сын-убийца скрылся с места событий, но был найден и задержан сотрудниками уголовного розыска.

"Подозреваемый сознался в содеянном, орудие убийства изъято. Собранный материал направлен в Следственное управление по подследственности для принятия процессуального решения", - добавили в полиции.