Браконьерам из Дагестана вынесли приговор

В Дагестане шестерых браконьеров осудили за незаконный вылов рыбы, сообщает пресс-служба республиканского пограничного управления ФСБ.

Кизлярский районный суд установил, что браконьеры незаконно добывали рыбу осетровых видов в Каспийском море. Ущерб водным биологическим ресурсам от их рук превысил 6,5 млн рублей.

Браконьеров признали виновными по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов").

Четверо осужденных получили от 5 до 5,5 лет лишения свободы условно, двоих приговорили к одному году и 8 месяцам колонии строгого режима.

По гражданскому иску суд постановил взыскать с осужденных более 6,5 млн рублей.