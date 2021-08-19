Жители Крыма оценили воссоединение с Россией

Спустя семь лет после воссоединение Крыма с Россией 93% жителей полуострова положительно оценили этот факт. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных", - говорится в исследовании.

Также абсолютное большинство жителей полуострова (89%) выразили уверенность в том, что республика более успешно развивается в настоящее время, 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается.

Опрос проводился с 11 по 12 августа, его участниками стали 1 600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет.