Клубничный фермер попался на марихуане в Северной Осетии

Полицейские Северной Осетии задержали мужчину, хранившего дома крупную партию марихуаны. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 43-летнего жителя поселка Заводской, снимающего частное домовладение с участком в селе Мичурино.

На арендованной земле мужчина занимался выращиванием клубники. Однако некоторое время назад оперативники получили сведения о его причастности к незаконному обороту наркотиков и начали вести за ним наблюдение.

При обыске дома в хозяйственной пристройке полицейские нашли черный полимерный пакет с веществом растительного происхождения, которое оказалось наркотиком марихуана, общей массой около килограмма.

"Фермер" задержан, открыто уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства". Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.