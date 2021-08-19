Байден готовится к третьему этапу вакцинации

Президент США Джо Байден сообщил о том, что вместе с супругой Джилл собирается получить третью дозу вакцины от коронавируса. По его словам, гражданам США стоит последовать его примеру.

"Мы [Байден с супругой] собираемся сделать бустерную прививку, <...> потому что сделали прививки в декабре", - сказал глава Белого дома.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что распространение дельта-штамма Covid-19 опережает меры, реализуемые мировым сообществом.