Источник: первый замхокима Коканда задержан с поличным при получении взятки

В Узбекистане задержан первый заместитель хокима Коканда (Ферганская область) по имени А.Н., об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в органах внутренних дел.

Как сообщает Xabar.uz, чиновник был задержан с поличным вместе с замначальника отдела финансов в Кокандском региональном железнодорожном узле О.М. при получении $10 тыс.

По данным источника, вступив в преступный сговор, мужчины потребовали у предпринимателя $180 тыс, взамен они обещали обеспечить ему победу на аукционе по зданиям на площади 2,5 га.

Открыто уголовное дело о мошенничестве и покушении на дачу взятки, подозреваемые взяты под стражу, идет следствие.