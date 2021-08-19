"Краснодар" отказался отдавать Сулейманова в аренду турецкому клубу

Турецкий футбольный клуб "Коньяспор" был готов арендовать нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа, сообщает знакомый с ситуацией источник.

"Краснодар" отказался включать право выкупа в сделку. Из-за этого переговоры пока приостановлены", - приводит слова собеседника "Чемпионат.com".

Также отмечается, что Сулеймановым интересовалась "Венеция".

В минувшем сезоне футболист участвовал в 27 матчах во всех турнирах. Забил четыре мяча. Контракт Сулейманова с "быками" в мае 2022 года.