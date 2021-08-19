Штормовое предупреждение объявлено на три дня в Кабардино-Балкарии

Ненастье придет в ближайшее время в Кабардино-Балкарию, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по КБР.

В нем говорится, что, по данным Гидрометцентра, с 15-17 часов и до конца суток 19 августа, а также 20 и 21 августа местами по территории региона ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На реках возможен подъем воды до неблагоприятных отметок, в горах может произойти сход селей малого объема.

Спасатели предупреждают о возможном возникновении ЧС и ЧП природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплениями, ухудшением условий дорожного движения, авариями на дорогах, повреждением опор линий связи и ЛЭП, повреждением крыш и остекления зданий, повалом слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе не исключено повреждение строений и сельскохозяйственных культур.