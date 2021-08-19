Часть Тбилиси останется без газа на день

Около четырех тыс абонентов газоснабжающей компании Tbilisi Energy останутся без газа в пятницу, сообщает пресс-служба компании.

Неудобства коснуться жителей окраинного района Глдани из-за ремонта газопровода после обновления одного из скверов в районе.

Газ отключат жителям VII микрорайона Глдани и частных домов на улице Хизанишвили с 10:00 до 17:00 по местному времени, подача возобновится к 22:00.

В компании попросили жителей района проследить, чтобы во избежание утечки все газовые приборы до возобновления подачи были отключены.



