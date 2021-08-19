Главная » Новости

Россиян вывезут из Афганистана до 22 августа

Россиян вывезут из Афганистана до 22 августа

Российское посольство в Кабуле призвало россиян до 22 августа сообщить о своем желании покинуть Афганистана, сообщает пресс-служба диппредставительства.

"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что для связи с посольством необходимо написать сообщение по адресу: rusconsul-af@mail.ru.

1290 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!