Россиян вывезут из Афганистана до 22 августа

Российское посольство в Кабуле призвало россиян до 22 августа сообщить о своем желании покинуть Афганистана, сообщает пресс-служба диппредставительства.

"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что для связи с посольством необходимо написать сообщение по адресу: rusconsul-af@mail.ru.