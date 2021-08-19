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В горах Кубани найден подпольный склад с поддельным алкоголем

В горах Кубани найден подпольный склад с поддельным алкоголем

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что правоохранители Краснодарского края обнаружили в Лазаревском районе, склад с алкогольной продукцией, всего изъято 25 тонн спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в тетрапакетах.

По ее словам, готовая продукция предназначалась для сбыта через частные торговые точки города-курорта.

По факту возбуждено уголовное дело. Волк отметила, что изъятый товар направлен на экспертизу. Предварительное расследование продолжается, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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