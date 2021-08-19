Мальчик застрял в окне, спасая котенка, в Восточном Казахстане

Ребенок застрял в окне в поселке Глубокое, его спасли полицейские. Об этом рассказали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Правоохранители получили сигнал от жителей села, которые заявили, что 28-летняя местная жительница пренебрегает воспитанием детей, так что они часто остаются без присмотра.

Когда инспекторы по делам несовершеннолетних приехали на место, они нашли спавших беспробудным сном пьяных родителей и трехлетнего мальчика, провалившегося между рамами окна.

Оказалось, сначала между стеклами застрял котенок. Чтобы помочь питомцу, ребенок залез внутрь окна и вынул животное, но сам выбраться не сумел.

В таком положении мальчик оставался около часа, на протяжении которого он просил о помощи. Однако ни он, ни его четырехлетний старший брат не могли разбудить мать и отца, передает Sputnik Казахстан.

Выяснилось, что мать мальчиков несколько лет находится на учете как родитель, не занимающийся воспитанием несовершеннолетних детей, вся семья входит в список неблагополучных.

Инспекторы собрали необходимые материалы и принимают меры для лишения матери и отца родительских прав. Братья помещены в Центр адаптации несовершеннолетних Усть-Каменогорска.