Более 80% учителей КЧР привились от COVID-19

В Карачаево-Черкесии почти 12 тыс работников образовательных учреждений привились от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

"Всего в сфере образования республики трудятся почти 14 тыс. человек. На сегодняшний день 81,2% педагогических работников Карачаево-Черкесии уже сделали прививку от коронавирусной инфекции", - приводит слова представителя регионального оперштаба "Интерфакс".

Отмечается, что самым активным в этом вопросе стал Карачаевский городской округ, где привились уже 97% педагогов.

Ранее в Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Преподаватели образовательных учреждений вошли в число работников, подлежащих вакцинации.