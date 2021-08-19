В Грузии выявлены случаи трехкратного заражения коронавирусом

Врачи Грузии выявили случаи, когда пациенты инфицировались коронавирусом трижды, сообщил инфекционист Реваз Мечурчлишвили.

По его словам, у инфекциониста нет точных данных о количестве пациентов, инфицированных трижды коронавирусом. В то же время по данным самого Мечурчлишвили, в его практике был один такой случай.

"В третий раз болезнь протекала у пациента в легкой форме - в виде простуды и головной боли", - сказал он, передает Sputnik Грузия.

Мечурчлишвили отметил, что одной из важнейших причин реинфицирования является то, что пациенты, перенесшие коронавирус, полагают, что выработали антитела и на 100% защищены от повторного заражения, однако это не так.