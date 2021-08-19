Житель Карачаево-Черкесии погиб под колесами собственного грузовика

Трагическое происшествие случилось в Малокарачаевском районе накануне утром, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Примерно в 7.00 на автодороге "Усть-Джегута - Терезе", направляясь из села Кызыл Покун в село Красный Восток, 61-летний водитель грузовика "ГАЗ-САЗ 33507" остановился и вышел из кабины, чтобы проверить транспортируемую им корову.

"В этот момент автомобиль начал самостоятельно скатываться по дороге. Водитель попытался остановить автомашину, пытаясь удержать ее руками, но упал под колоса транспортного средства. Мужчина получил тяжелые травмы, был доставлен в лечебное учреждение, где скончался", - пояснили в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.