Дагестан нарастит воспроизводство рыбы до 80 млн тонн

Восстановление Аракумских и Нижне-Терских водоемов в Дагестане позволит довести ежегодный объем воспроизводства рыбы в регионе до 80 млн т, сообщил врио главы региона Сергей Меликов.

Он констатировал, что в настоящее время из-за отсутствия стабильного водообеспечения водоемы находятся в критическом состоянии. "Восстановление гидрологического режима водоемов позволит не только довести объемы воспроизводства рыбы до 80 млн тонн молоди ежегодно, промысловый возврат которой составит порядка 8 тыс тонн рыбы, но и увеличить объемы добычи рыбы, так как на этих водоемах может осуществляться промышленное рыболовство", - сказал он в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Меликов также обратил внимание на то, что Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы имеют важное рыбохозяйственное значение, поэтому необходимо разработать комплекс мер по сохранению водоемов с участием всех заинтересованных и задействованных сторон, в том числе от Дагестана.