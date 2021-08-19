Путин оценил объемы строительства в Дагестане

Президент России Владимир Путин впечатлен объемами строительства в Дагестане. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с врио главы республики Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует — это наличие инвестиций в основной капитал", — сказано в сообщении.

В то же время Путин подчеркнул, что ситуация на рынке труда является одной из основных проблем республики. Глава государства выразил надежду, что новые инвестиционные проекты улучшить ситуацию.

"Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа — поменять к лучшему ситуацию на рынке труда", —отметил он.

В свою очередь, Меликов пригласил президента Владимира Путина в Дагестан в дни празднования 100-летия поэта Расула Гамзатова.